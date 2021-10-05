В Петербурге усовершенствуют систему «Безопасный город» и транспортную инфраструктуру

СПб ГКУ «Городской мониторинговый центр» (ГМЦ) объявил конкурс на оказание услуг по предоставлению доступа к геоаналитическим данным мобильных операторов о перемещениях жителей Петербурга с дальнейшей передачей информации в профильные учреждения города. Сообщается, что начальная максимальная стоимость контракта составляет 35,2 млн рублей. Целью закупки является совершенствование системы «Безопасный город», а также транспортной инфраструктуры.

«Оказание услуг по предоставлению доступа к геоаналитическим данным по численности и динамике перемещений населения. Начальная (максимальная) цена контракта - 35,18 млн рублей», — говорится в сообщении.

Согласно технической документации, СПб ГКУ ГМЦ хочет получить информацию о численности проживающего и работающего населения в разных районах Северной столицы на основе собранных мобильных данных. Кроме того, будет просматриваться динамика перемещений жителей по городу, а также места проживания и работы петербуржцев.