Суд отказал Смольному в проектировании дороги через Смоленку

Как сообщил «Деловой Петербург», Смольный проиграл суд по проектированию участка набережной Макарова (от 2-й линии Васильевского острова до моста Бетанкура с мостом через Смоленку). Отмечается, что арбитражный суд встал на сторону ООО «Инжтехнология». Именно эта организация отказалась от проектирования этой дороги.

Руководитель компании Борис Шендерей отправил в Дирекцию транспортного строительства письмо, где указал, что сроки действия контракта приходилось переносить несколько раз по причине уменьшения финансирования. В связи с этим проектные изыскания потеряли свою актуальность.

Активисты отстаивали отказ от пробивки набережной к реке Смоленке с весны 2021 года. В приемную губернатора Северной столицы было отправлено обращение, где подписались 4 тыс. жителей города.