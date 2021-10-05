Жители дома на Большой Монетной пожаловались на разбросанные строительные материалы

В Санкт-Петербурге жители дома на Большой Монетной улице, 11 в Петроградском районе пожаловались на то, что рабочие разбросали строительные материалы. Сообщается, что строители занимаются ремонтом крыши.

Петербуржцы сообщили, что стройматериалы лежат уже месяц и представляют опасность для граждан, так как все материалы с имеют острые углы. При этом предметы огорожены забором.

Кроме того, петербуржцы жалуются на то, что из-за образовавшегося мусора трудно пройти пешеходам, а также проехать автомобилям. Речь идет о доходном доме, имеющий статус памятника архитектуры.