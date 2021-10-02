В ходе рейдов полицейские задержали 37 мигрантов

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга сотрудники правоохранительных органов провели миграционные рейды и проверили более двух тысяч квартир в 37 жилых домах.

В пресс-службе ГУ МВД России по Северной столице и Ленинградской области сообщили, что сотрудники полиции проверили соблюдение миграционного законодательства, а также законность сдачи жилья.

В результате проверки стражи порядка доставили в отделение полиции 37 человек для проведения административного разбирательства. Кроме того, правоохранители арестовали 10 помещений, которые не оборудованы специальным образом для того, чтобы пресечь проникновение в чердачные и подвальные помещения.