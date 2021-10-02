Голосование по новогодней елке в Петербурге закончилось

В пятницу, 1 октября, в 23:00 закончилось голосование по поводу новогодней елки, которая будет стоять на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Петербуржцы выбирали, какой будет главное праздничное дерево — настоящая или искусственная.

Все данные по голосованию отправлены в Комитет по печати Северной столицы. Результаты голосования будут объявлены в понедельник после их обработки.

Отметим, что в прошлом году жители Северной столицы выбрали для новогоднего праздника живую ель. В высоту дерево оказалось 25 метров. Украшали его игрушками в ретро-стиле, а из ствола ели сделали часы.