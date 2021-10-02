Суд Петербурга отправил под стражу Зураба Адеишвили за убийство 15-летней давности

В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга сообщили, что Октябрьский районный суд заключил под стражу Зураба Адеишвили, которого обвиняют в убийстве, совершенное в 2006 году. Меру пресечения преступнику избрали до 1 ноября.

С января 2017 года его обвинили в розыск, а 1 октября 2021 года его задержали и предъявили обвинение в убийстве.

Согласно информации СМИ, речь идет об убийстве сотрудника налоговой службы Вячеслава Орлова, который помогал петербургским рейдерам в захвате коммерческой недвижимости.

Ранее Адеишвили уже был судим. В марте 2015 года он был приговорен к трем годам колонии за рейдерский захват кафе в центре Петербурга в 2005 году.