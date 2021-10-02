Студенту СПбГУ отказали в участии в ансамбле из-за его ориентации

Студент первого курса СПбГУ пожаловался на дискриминацию в его адрес со стороны руководителя университетского ансамбля. Женщина отказала молодому человеку в занятиях после того, как увидела его страницу в социальной сети Facebook.

Ученик сообщил, что он с большим желанием приступил к занятиям в ансамбле, потому что является исследователем фольклора. Также он очень был заинтересован поездками на север, которые организовывал ансамбль. Эти поездки могли помочь ему в этом деле.

Однако, когда руководитель ансамбля попала на страницу в соцсети студента, жестко отказала ему в участии в ансамбле.

«Максим, добрый день. Так вышло, что мне стало известно о вашей страничке в фейсбуке. Надеюсь, что мне больше не придётся узнать о таких вещах, о которых писать и говорить для меня и ребят невозможно. Прошу вас больше к нам не приходить и с ребятами не общаться. Очень надеюсь, что Господь вас вразумит. Подумайте, как жил народ, песни которого вы учили. Мой телефон прошу удалить», — сообщила женщина в СМС.

При этом молодой человек отметил, что никому из ансамбля не давал свои соцсети.