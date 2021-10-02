В Петербурге начался традиционный осенний месячник

В Санкт-Петербурге начался традиционный осенний месячник в рамках подготовки к зиме. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по благоустройству Северной столицы.

В городе на Неве будет очищено 60 миллионов квадратных метров дорог и улиц. Также 23 октября в регионе пройдет общегородской день благоустройства, в котором смогут принять участие все желающие.

«В Санкт-Петербурге 1 октября начался традиционный осенний месячник по благоустройству. Мероприятия на открытом воздухе с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм пройдут во всех районах города», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, в течение этого месяца специалисты садово-парковых предприятий приведут в порядок около 8 тыс. гектаров территорий петербургских парков, скверов и бульваров.