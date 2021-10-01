В пятницу подведут итоги голосования по новогодней елке на Дворцовой площади

В Санкт-Петербурге подходит к концу голосование по новогодней елке на Дворцовой площади. В пятницу, 1 октября, в 23:00 будут подведены окончательные итоги. Жители Северной столицы решают, какой будет новогодняя елка — настоящей или искусственной.

Больше всего голосов уходит настоящей елке. Согласно статистике, натуральное дерево набрало 56,04% голосов, а искусственное — 43,96%. В социальных сетях результаты голосования практически не отличаются.

Напомним, что в 2012 году горожане выбрали, чтобы на главной площади города стояла живая елка. Ее украсили игрушками в стиле ретро.