С начала года с нарушителей тишины в Петербурге взыскали более 500 тыс. рублей

В Главном управлении Федеральной службы судебных приставов (ФССП) сообщили, что с начала 2021 года, жителей Северной столицы за нарушение тишины в ночное время оштрафовали на полмиллиона рублей.

Так, петербуржцы «нашумели» с начала этого года на 547 тысяч рублей. К ответственности также привлекли около сотни жителей Петербурга.

«Добавим, что в ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу с начала года было возбуждено 96 аналогичных производств, в рамках которых было взыскано 547 500 рублей», — сообщили в пресс-службе ФССП.

Основные жалобы поступают от горожан на частую громкую музыку и крики соседей. Штраф списывается со счета нарушителя.