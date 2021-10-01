В Петербурге нашли вакансию за 145 тыс. рублей для пенсионеров.

В Международный день пожилых людей сервис «Работа.ру» составил список высокооплачиваемых профессия для людей пенсионного и предпенсионного возраста.

Так, сварщику на машиностроительном заводе могут предложить зарплату за 145 тысяч рублей в месяц. Также опыт работы должен составлять не менее 5 лет, а квалификация не ниже 4-го разряда. Кандидат на эту должность обязан уметь читать чертежи и выполнять сварку во всех пространственных положениях.

Кроме того, зарплату от 100 тыс. рублей могут получать операторы по добыче нефти, геодезисты, а также домработницы и шеф-повара. Основной упор на всех вакансиях идет на наличие большого опыта и стажа.