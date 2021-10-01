Подстанцию для электроснабжения станции «Дунайская» достроят в 2023 году

В пресс-службе Смольного сообщили, что подстанция «Купчинская» 220 кВ будет достроена в 2023 году согласно условиям инвестиционного договора. Она обеспечит надежное электроснабжение станции Санкт-Петербургского метрополитена «Дунайская».

«Эта подстанция очень нужна городу. Ввод ее в эксплуатацию позволит присоединить новых потребителей и разгрузить существующие энергоисточники. Кроме того, объект обеспечит надежное электроснабжение станции метро "Дунайская"», — сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

На сегодняшний день готовность подстанции составляет 83%. Объем инвестиций на этот проект — 1,4 миллиарда рублей.

Новая подстанция предназначена для присоединения новых потребителей, инфраструктурных и социально значимых объектов, а также повысит надежность электроснабжения жителей всего Фрунзенского района.