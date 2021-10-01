Петербурженка отсудила у больницы более 1 млн рублей за смерть матери от рака

В 2019 году в Городскую больницу №26 в Санкт-Петербурге оперировали женщину, у которой пропустили раковое заболевание. В связи с этим ее дочь отсудила у медицинского учреждения моральную компенсацию за смерть матери.

Согласно сведениям суда, в 2019 году в больницу поступила пациентка, где ей делали операцию. После этого медики сообщили, что онкологических заболеваний в материале не выявлено, а сама петербурженка попадала и в другие медучреждения. В результате пациентка снова оказалась на операционном столе из-за рака, а в августе 2020 года она умерла.

Ответчик заявил, что вина на Горбольницу №26 не может быть возложена, так как умершая находилась и в других учреждениях. Однако суд выявил ошибки в первоначальных анализах, показывающие, что раковые клетки в материале были.

В итоге, дочь пациентки потребовала от больницы 3 млн рублей, а также компенсацию расходов, но суд снизил требования до 1,3 млн рублей, а также 100 тыс. за возмещение морального ущерба и 250 тыс. — возмещение расходов.