Петербургским общепитам выдали более 11 тыс. QR-кодов

Комитет по промышленной политике, инновациям, а также торговле Санкт-Петербурга сообщил о соблюдении предприятиями общественного питания мер безопасности в связи с коронавирусной инфекцией.

По данным ведомства, QR-коды, которые выдаются заведениям общепита при соблюдении всех предписанных правил и ограничений, выданы более чем 11 250 ресторанам и барам Северной столицы.

В комитете считают, что все заведения общественного питания достигли допустимого уровня по ковид-безопасности для того, чтобы с 1 октября 2021 года возобновить свою деятельность. Кроме того, сообщается, что вакцинацию от COVID-19 прошли не менее 60% персонала.