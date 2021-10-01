Петербургское метро ищет подрядчика для проведения дезинфекции

ГУП «Петербургский метрополитен» на данный момент ищет подрядчика для проведения профилактический дезинфекции пассажирских помещений от коронавирусной инфекции.

По данным сайта госзакупок, стартовая цена на аукционе составляет 272 млн рублей. Подрядчик должен будет выполнить все работы в срок с 2022 до 2023 года. Обработка подземки Северной столицы будет вестись каждую ночь в период с 3 до 4 часов, а при необходимости — два раза в сутки.

Речь идет о «профилактической дезинфекции пассажирских помещений с применением некоррозийных или низкокоррозийных дезинфицирующих средств путем одновременной обработки воздуха, горизонтальных, вертикальных и боковых поверхностей («холодный туман»)» на всех станциях метрополитена.