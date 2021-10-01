Суд Петербурга арестовал руководителя группы по покупке и продаже несуществующих НДС

В четверг, 30 сентября, Октябрьский районный суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета об аресте Максима Сидорова. Сообщается, что мужчину задержали после проведения 50 обысков сотрудниками полиции и Службы экономической безопасности ФСБ.

Сидорова подозревают в организации преступной группировки, которая была связана с покупкой и продажей несуществующих НДС. Известность руководитель группировки получил после того, как потребовал перевести свое дело на африканский язык саухили.

Во время обысков инспекторы изъяли несколько паспортов на чужие имена с его фото, а также сменные номера на автомобиль и атрибутику ФСБ.