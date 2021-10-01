Станция «Зенит» начала работать по новому графику

Станция Санкт-Петербургского метрополитена «Зенит» с сегодняшнего дня, 1 октября, начнет работать по новому графику. Так, вход на станцию для пассажиров будет открыт только в выходные и праздничные дни, а также во время матчей на «Газпром Арене».

«[Вестибюль] закрыт для входа и выхода пассажиров, кроме выходных, праздничных дней и дней проведения массовых мероприятий на прилегающих к данной станции объектах», — сообщили в пресс-службе петербургского метро про вестибюль №2.

Также стоит отметить, что вестибюль №1 станции будет открыт только в дни игр на главном стадионе города.