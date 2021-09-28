На Московском вокзале специалисты провели дезинфекцию

В пресс-службе Октябрьской железной дороги сообщили, что в ночь с 27 на 28 сентября, специалисты проводили дезинфекционную обработку Московского вокзала.

Дезинфекторы вместе с сотрудниками ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области специальным составом обработали за все время более 8 тысяч квадратных метров территории вокзала.

Особое внимание специалисты уделяли контактным поверхностям: поручни, кассовые зоны, досмотровое оборудование и павильон для досмотра пассажиров перед посадкой, а также места ожидания для граждан. Кроме того, дезинфекторы обработали пандусы на улице у входов в здание вокзала