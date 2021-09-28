Петербуржцы неохотно прививают от бешенства своих домашних питомцев

Прививки от бешенства в Санкт-Петербурге ставят домашним животным бесплатно. Однако жители Северной столицы все равно неохотно вакцинируют своих питомцев.

Начальник Управления ветеринарии Петербурга Юрий Андреев сообщил, что на сегодняшний день в квартирах петербуржцев живут около 300 тысяч собак и 1 млн кошек. Каждый из них может подцепить бешенство во время прогулки со своих хозяином на улице.

На сегодняшний день в Петербурге привито лишь 100 тысяч домашних собак и 40 тыс. кошек.

Кроме того, специалисты Управления ветеринарии напомнили гражданам о том, что прививка от бешенства — это единственный способ защитить здоровье своего домашнего любимца и всех членов семьи.