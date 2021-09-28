В Петербурге возродили киновию Александро-Невской лавры

Облик восстановленной святыни произвел на Святейшего Владыку огромное впечатление. В своей речи к собравшимся, среди которых был губернатор Александр Беглов, а также глава «Газпрома» Алексей Миллер он отметил роль российской энергетики в духовном возрождении страны после упадка 90-х.

«Когда я вошел под стены и своды этого благословенного храма, мне вспомнилось, что происходило в трудные 90-е годы, когда страна стояла на грани разрушения: полный коллапс экономики, тяжелейшие социальные условия жизни людей, пессимизм. И вот в то самое время русская церковь начала строить храмы. К нам обращались - не рано ли вы начали? Ведь трудное сейчас время. Мы говорили так: если построим сейчас храм, то восстановим Россию», — сказал Патриарх Кирилл.

История киновии (или по-другому «общежитного монастыря») Александро-Невской лавры берет начало в середине XIX века. Сооружение предназначалось для больных и престарелых монахов. Центральным элементом считается пятиглавый собор Святой Живоначальной Троицы, выполненный по проекту архитектора Григория Карпова.

После революции келейные корпуса использовались в качестве жилья, с 1937 года на территории собора размещались производственные корпуса Володарского промкомбината, позднее там оборудовали общежитие. В лоно церкви Свято-Троицкий храм и монастырские кельи вернулись лишь в начале «нулевых». За это время сооружение успело прийти в упадок.

Реставраторы восстанавливали его исторический облик буквально по крупицам. Первым делом взялись за пять утраченных глав Свято-Троицкого храма. Спустя пару лет завершилась отделка фасадов, а к 2019 году специалисты уже возродили живопись и резной иконостас. Все работы, активная фаза которых пришлась на 2015 год, финансировал Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге, без него восстановление храма и киновии не состоялось бы.

«Восстановление утраченного памятника духовного или культурного значения играет важную роль для города. Визит патриарха стал знаковым событием, так как ранее храм ни разу за всю историю не удостаивался такой чести. Важно отметить, что неподалеку строится новый микрорайон, где живет много жителей. Теперь у них рядом будет прекрасный храм с воскресной школой и благоустроенной территорией», - отметил настоятель Скорбященского храма иерей Богдан Полевой, который курировал восстановление киновии со стороны Русской Православной Церкви.

Финансирование воскресной школы, а также административно-хозяйственных построек и детских площадок также взял на себя Фонд. Кроме того благодаря его содействию вокруг храма появилась и благоустроенная территория.

Добавим, что на церемонии Патриарх Кирилл наградил Алексея Миллера и гендиректора «Газпром инвеста» Вячеслава Тюрина патриаршими грамотами.

Глава «Газпрома», в свою очередь, преподнес в дар Владыке возвращенную корпорацией из-за рубежа икону Великого Преподобного святого Александра Невского.