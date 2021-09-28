Петербург стал лидером по числу нераскрытых преступлений

МВД России опубликовало статистические данные о состоянии преступности в России за период с начала 2021 года. Так, количество незаконных поступков со стороны населения в РФ снизилось на 0,8%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что число убийств и покушений уменьшилось на 8,4%, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью — на 11,9%. Также значительно сократилось количество грабежей и квартирных краж.

Однако согласно исследованиям, Санкт-Петербург оказался на первом месте по числу нераскрытых преступлений — 60,8%. Вторую строчку занял Ненецкий АО — 46,8%, а на третьем оказалась Чеченская республика —39,5%