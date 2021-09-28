В Ленобласти прошли учения у Росгвардии

В Ленинградской области прошли учения у военнослужащих подразделений разведки и специального назначения. Отрабатывались приемы поиска и уничтожения незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.

Во время учений военнослужащие совершили марш до отдаленных районов, а также решали задачи поиска и разведки, в том числе, отрабатывали приемы маскировки и наблюдения.

Кроме того, росгвардейцы в ходе учебных мероприятий переходили водоем вброд и учились перемещаться в зеленой густой местности по-пластунски. Условный противник в ходе учений был обнаружен и уничтожен.