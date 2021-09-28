Петербургских росгвардейцев отправили в тюрьму за взяточничество и превышение полномочий

В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга сообщили, что сотрудников Росгвардии посадили в тюрьму за превышение должностных полномочий и взяточничество. Помимо этих нарушений правоохранители хранили наркотики без цели сбыта.

Следствие сообщило, что 27 апреля 2019 года сотрудники Росгвардии Бойков и Лаврентьев на незаконных основаниях задержали гражданина на Новочеркаском проспекте, 41/14. Стражи порядка требовали у петербуржца 30 тысяч рублей за непрохождение медицинского освидетельствования, так как предполагалось, что мужчина находится под действием наркотиков.

В результате, стороны договорились и петербуржец перевел на карту одного из правоохранителей 5 тысяч рублей.

В итоге, Бойкова приговорили к 6 годам колонии общего режима, а Лаврентьева — к 4 годам.