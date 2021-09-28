Жители двух районов Петербурге остались без электричества

В Санкт-Петербурге, вечером, 27 сентября, в некоторых районах города отключили электричество. Первыми на проблему пожаловались жители Красногвардейского района. Так, электроэнергию отключили на улице Стахановцев, а также на Новочеркасском и Заневском проспектах. Также отключились светофоры и уличные фонари.

Чуть позже свет пропал и у жителей Московского района. Около 22:00 дома погрузились во тьму на проспекте Космонавтов.

В пресс-службе «Ленэнерго» сообщили, что причиной массового отключения электричества, стало технологическое нарушение. Также в организации добавили, что ситуация налажена во всех проблемных районах.