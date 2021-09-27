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Листопад вынудил увеличить количество уборочной техники в Петербурге

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© Фото: baltphoto.ru

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Листопад вынудил увеличить количество уборочной техники в Петербурге

В пресс-службе Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга сообщили, что в понедельник, 27 сентября, для уборок улиц города было привлечено 511 единиц техники. За прошедшую неделю в уборке улиц участвовало 450 машин, которые чистили и мыли дороги. В связи с интенсивным листопадом, количество уборочной техники увеличили.

Опавшая с деревьев листва собирается подметально-уборочными машинами во время чистки проезжей части. Кроме того, для поддержания чистоты на улицах города были привлечены дворники. Согласно данным ведомства, на уборку привлекли 934 работников.

Стоит отметить, что на прошлой неделе с магистралей было вывезено более 1,3 тыс. кубических метров мусора, а также 2,1 тыс. тонн смета и листьев.

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