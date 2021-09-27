Комплекс «Ленэкспо» реконструируют под жилую застройку

Выставочный комплекс «Ленэкспо» в Санкт-Петербурге, где на данный момент размещен ковидный госпиталь, начали готовить к застройке.

Комитет по градостроительству и архитектуре уже выдал градплан участка под жилую застройку. Кроме того, появился и новый собственник земли, владельцы паев инвестиционного фонда «Зенит-М».

Отметим, что выставочный комплекс «Ленэкспо» во времена пандемии коронавирусной инфекции был перепрофилирован под госпиталь для больных COVID-19. Он проработал до февраля 2021 года, и после его закрыли.

Однако уже с 21 мая этого года павильон снова начал свою работу по приему ковид-больных. За весь период пандемии в «Ленэкспо» прошли лечение более 6,2 тыс. человек.