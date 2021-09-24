В Петербурге в экспедицию отправили первое беспилотное судно

В Петербурге состоялась торжественная церемония спуска на воду первого в стране беспилотного научно-исследовательского судна "Пионер-М". О торжестве рассказали в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации.

Церемония состоялась на Средне-Невском судостроительном заводе. Само безэкипажное судно строили для Севастопольского государственного университета.

Он представляет собой маломерное научно-исследовательское судно катамаранного типа с корпусом из композитных материалов. Его создали за 5 лет. Длина судна составляет около 26 метров, ширина - 9 метров, максимальная скорость 10 узлов. Судно будет работать круглогодично в акваториях Черного и Азовского моря.

""Пионер-М" станет первым в России судном, на котором будут отрабатываться технологии безэкипажного судовождения. Мы видим его в ближайшем будущем "беспилотным автомобилем" на воде", - сказал на церемонии спуска судна глава ОСК Алексей Рахманов.

После спуска на воду специалисты продолжат работы: оснастят его необходимыми системами и механизмами, а также выполнят внутренние отделочные и электромонтажные работы.