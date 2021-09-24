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В Петербурге началась реставрация Канатного цеха с водонапорной башней

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© Фото: wikimapia.org

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На работы выделено 1,5 млрд рублей.

В Василеостровском районе Санкт-Петербурга начались работы по реставрации Канатного цеха с водонапорной башней. На реставрацию конструкции было выделено 1,5 млрд рублей.

Рабочие уже начали разбирать аварийные конструкции. В дальнейшем планируется приспособить объект под современные нужды, но представители застройщика хотят еще сохранить исторические элементы, потому что Канатный цех является объектом культурного наследия.

Будет проводиться реставрация башни, сохраняя при этом конфигурацию и габариты. Еще необходимо привести к виду лицевого фасада северный и западный дворовые.

Сообщается, что после реконструкции в цеху планируется разместить бизнес-центр, площадь которого составит 21 тыс. квадратных метров.

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