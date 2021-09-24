Заседание по делу историка Соколова отложили до 27 сентября

Городской суд Санкт-Петербурга отложил дело историка Олега Соколова, которого приговорили к 12,5 годам колонии за убийство аспирантки СПбГУ и незаконное хранение оружия, до 27 сентября. Приговор Соколову был вынесен первой инстанцией.

«На сегодня судебное заседание объявляется закрытым, объявляется перерыв до 27 сентября, 12:00 мск», — сказала судья.

Во время судебного заседания, которое проходило в четверг, выступал, как и защитник подсудимого, так и сам Соколов. Свою вину историк признал, но объяснил суду, что находился в состоянии аффекта.