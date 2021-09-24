Сотрудника МВД заключили под стражу за взятку в размере 20 млн рублей

В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга сообщили, что суд Петербурга заключил под стражу сотрудника УСБ МВД Сергея Андреева, которого обвинили в получении крупной взятки в размере 20 млн рублей.

Сообщается, что Андреев вместе со своей подельницей, некоей Каролиной Вальдек-Пирмонт, требовали взятку от экс-руководителя крупной строительной компании. Дуэт преступников располагал информацией о предстоящей налоговой проверке. И для того, чтобы нарушения организации не вспылил наружу, экс-руководителю компании пришлось пойти на сделку. Вальдек-Пирмонт выступила посредником в этой сделке.

Подсудимый свою вину не признал, соучастницу отправили под домашний арест.