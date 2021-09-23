На Новый год Петербург украсит живая ель

Петербург украсят живой елью. Город начинает готовиться к новогодним праздникам.

В Комитете по печати Северной столицы рассказали, что в этом году помимо 100 миллионов на украшения улиц Петербурга, добавят еще 62 миллиона. В ведомстве также уточнили, что бюджет до конца не сформирован.

В прошлом году петербуржцы положительно отозвались о живой ели на Дворцовой площади. В этом году решили повторить "успех". Однако, чтобы принять окончательное решение, в ближайшее время запустят традиционное голосование среди жителей города на Неве.