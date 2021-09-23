В Смольном рассказали, как планируют украсить город к Новому году

Новый год все ближе и ближе и «МК в Питере» узнал у пресс-службы Смольного, как будет украшен Санкт-Петербург в этом году.

В ведомстве сообщили, что планируется избавиться от старых украшений, которые остались после правления Матвиенко. В первую очередь изменения коснутся площадей: Дворцовой, Адмиралтейской, Кутузова, Смольного и других. В отдаленных районах будут заменять искусственные ели.

Также в Смольном отметили, что с новыми идеями решили не возиться и взяли прошлогоднюю тематику — театр. Праздничная атмосфера будет строиться вокруг сочетания холодного и белого цвета.

В правительстве пока не знают, сколько придется потратить на новогодние украшения. По заявлению пресс-службы на данный момент бюджет находится на стадии окончательного формирования.