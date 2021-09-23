Комиссия СПбГУ осудила действия студента, пытавшегося фальсифицировать выборы

В пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета сообщили о том, что Комиссия по этике вуза осудила действия студента, который пытался заработать на выборах. Заседание прошло 22 сентября.

Ранее общественно-политическое издание «DOXA» сообщало, что учащимся СПбГУ предложили за деньги «немного пофальсифицировать выборы» и отдать свой голос за определенного кандидата.

Стало известно, что студент политфака Владислав Дубровский в чате предлагал студентам поработать «наблюдателем». Свой поступок учащийся назвал «ужасным, авантюрным и не имеющим смысла». Дубровский рассказал, что в ходе подготовки выборов работал пригадиром и собирал желающих поработать промоутерами некоторых кандидатов.