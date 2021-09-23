Парфюмеры из Петербурге создали аромадиффузор с запахом пышки

В среду, 22 сентября, в Санкт-Петербурге состоялся круглый стол «Туризм и гастрономия в креативных индустриях». Во время мероприятия специалисты из парфюмерной гильдии Северной столицы создали новый аромадифффузор, который назвали «Петербургская пышка».

Президент гильдии Оксана Чернышова отметила, что новый ароматный парфюм для дома разработан в качестве сувенира, который отражает дух города. Созданная ароматная композиция состоит из жаренных, карамельных и ванильных нот. Вся формула содержит 20 компонентов.

«Сахарная пудра, смешиваясь с корочкой пышки, образуют карамельность – долго бились над нюансом, чтобы сделать карамель красиво», — отметила глава петербургских парфюмеров.

В будущем парфюмеры хотят сделать домашний аромат с запахом корюшки.