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Дрозденко посетил бизнес-встречу с руководителями компаний на BRIEF’21

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© Фото: lenobl.ru

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На встрече обсуждались вопросы по привлечению и обучению работников производств.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поучаствовал в бизнес-встрече BRIEF’21. В процессе разговора обсуждались вопросы по привлечению и обучению работников производств, а также поддержку экспорта и устранение барьеров для бизнеса на различных уровнях. Об этом стало известно IVBG.ru.

На данный момент Ленобласть находится на первых позициях по инвестициям, а также по реализации национальных проектов. Однако необходимо создать для бизнеса не только хорошие условия, а также дать гарантии для комфортного размещения и работы.

«Сегодня мы сталкиваемся с вопросом привлечения специалистов — с учетом заявленных крупных проектов в разы в Ленобласти выросла потребность в высококвалифицированных специалистах, но и тех, кто крутит гайки нам тоже не хватает. Еще остаются вопросы по бюрократическому оформлению — по некоторыми позициям документация не снижается, а наоборот — увеличивается», — сообщил глава области.

Также отметим, что фонд поддержки предпринимательства Ленобласти подключил в Telegram своего виртуального консультанта по ерам господдержки.

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