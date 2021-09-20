В Петербурге завершили один из крупнейших проектов модернизации теплосетей

В пресс-службе Смольного сообщили, что теплоэнергетики Санкт-Петербурга завершили один из крупнейших проектов модернизации внутриквартальных теплосетей.

Специалисты в квартале Шувалово-Озерки проложили 5677 метров новых трубопроводов, диаметр которых составляет от 50 до 200 миллиметров. Губернатор Северной столицы Александр Беглов сообщил, что на сегодняшний день в Петербурге проводится масштабная программа модернизации теплосетей. По словам главы города, соответствующие работы приводят к повышению надежности теплоснабжения жилых домов и социальных объектов.

«Важно, чтобы одновременно с реконструкцией магистральных трубопроводов шла замена внутриквартальных сетей. Основной объем работ выполняется в межотопительный сезон», — заявил Беглов.

По итогам работ сотрудники ГУП «ТЭК» обеспечат надежным теплоснабжением 38 зданий, а также 28 жилых домов, детсадов и школ.