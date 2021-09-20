«Теплосеть» в Петербурге заработала в регулярном режиме

В пресс-службе «Теплосети Санкт-Петербурга» сообщили, что с понедельника, 20 сентября, «Теплосеть» заработала в режиме регулярного отопления. Соответствующее распоряжение дал Комитет по энергетике и инженерному обеспечению.

Сообщается, что был проведен ряд мероприятий по подготовке к отопительному сезону, повысившие надежность подачи теплоэнергии. Речь идет о капремонте и реконструкции тепловых сетей, а также замене изношенных трубопроводов.

Окончательное подключение жителей Северной столицы к отоплению зависит, прежде всего, от систем внутридомовых коммуникаций. Поэтому, если в каком-то доме отсутствует теплоэнергия, то необходимо обращаться в свою управляющую компанию.