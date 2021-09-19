Избирательные участки в Петербурге оборудовали для инвалидов

В Санкт-Петербурге проживает около 14% избирателей с ограниченными возможностями здоровья. В связи с этим участки для голосования на выборах в Государственную думу и Законодательное собрание специально оборудовали для инвалидов.

«Мы провели масштабные работы совместно с Всероссийским обществом глухих и с Всероссийским обществом слепых, а также обеспечили перенос избирательных участков со вторых этажей на первые. На каждом участке есть специальные трафареты со шрифтом Брайля, а также увеличительные лупы для людей со слабым зрением», — сообщил член Петербургского Избиркома с правом решающего голоса Юрий Кузьмин.

Также стоит отметить, что на каждом избирательном участке находились волонтеры, которые помогали людям с ограниченными возможностями.

Данная категория населения очень положительно отнеслась к таким изменениям.