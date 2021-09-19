В Петербурге установили мемориальную доску писателю Александру Грину

На официальной странице музея «Северная Гринландия» в социальной сети «ВКонтакте» сообщили, что на 11-й линии Васильевского острова в Санкт-Петербурге установили мемориальную доску писателю Александра Грина.

Памятную табличку установили на доме №44, где жила семья автора повести «Алые паруса». В сквере напротив дома Грина был установлен бюст писателя, который привезли из музея «Северная Гринландия». В связи с этим часть острова можно назвать «гриновской».

Однако сообщается, что установка мемориальной доски не согласована с властями Северной столицы, но создатели надеются, что табличку «узаконят» и сохранят.