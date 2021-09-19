Член избиркома Петербурга Кузьмин прокомментировал карандашные заметки в списках избирателей

Депутат Государственной думы России Елена Драпеко заметила непонятные карандашные пометки в списках избирателей на участках. В связи с этим она подала на это жалобу. Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин прокомментировал данное обращение.

Кузьмин согласился с тем, что все пометки в списках должны быть сделаны ручкой. Однако он отметил, что заметки карандашом могли быть сделаны, чтобы в дальнейшем не допустить ошибку.

«Конечно, все заметки в списках избирателей необходимо делать только ручкой. Но в своей практике я сталкивался, когда в случае, например, надомного голосования люди делают отметки сначала карандашом и только потом ручкой, чтобы банально не ошибиться», — заявил член избиркома.

Также Кузьмин подчеркнул, что в каждой ситуации нужно разбираться индивидуально.