В центре Петербурга прошел флешмоб невест

В центре Санкт-Петербурга жители смогли увидеть необычный флешмоб, на котором присутствовала толпа невест с чемоданами.

Жители Северной столицы видел, как за мужчиной в костюме шли десятки девушек и все были в свадебных платьях. Также у невест были чемоданы, на которых были расположены QR-коды. У каждой сумки был свой.

После стало известно, что если просканировать этот код, то можно попасть на сайт, в котором предлагают зарегистрироваться на новой социальной платформе. Также петербуржцы смогли запечатлеть это шествие и выложить в социальные сети.

Отметим, что подобное мероприятие проходит в Петербурге не впервые. В апреле 2021 года в Лопухинский сад пришли девушки в свадебных платьях и начали танцевать.