На Новосмоленской набережной подключили 172 светодиодных фонаря

В Санкт-Петербурге в сквере на Новосмоленской набережной появилось освещение. В пресс-службе СПб ГБУ «Ленсвет» сообщили, что к электричеству подключили 172 светодиодных фонаря. Их расположили вдоль реки Смоленки от Наличного моста до моста Кораблестроителей у метро «Приморская».

Заказчиком от Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Северной столицы выступило СПб ГКУ «Управление заказчика». Новые фонари лаконичного дизайна закрепили на 80 опорах высотой 6 и 8 метров.

«Искусственные источники света подключены к единой системе управления наружным освещением города, что позволяет дистанционно включать и отключать их, контролировать напряжение в сети», — сообщили в «Ленсвете».

Раньше петербуржцам было очень проблематично ходить вдоль реки ночью без освещения.