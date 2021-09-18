Домашние питомцы стали «участниками» выборов в Петербурге

В пятницу, 17 сентября, в России начались выборы в Государственную думу и региональные парламенты. Голосование пройдет до 19 сентября включительно. Жители Санкт-Петербурга предпочитают ходить на избирательные участки вместе со своими домашними питомцами.

Сообщается, что городская избирательная комиссия не запрещает брать с собой четвероногих друзей, но они обязательно должны быть в намордниках и на поводках.

«Мы уже знаем, что многие приходят с собаками. Мы будем рады видеть ваших любимцев. Но просьба все-таки не забывать при этом про поводки и намордник», — заявила глава Горизбиркома Наталья Чечина.

По данным ЦИК, в голосовании примут участие свыше 110 млн избирателей, из которых 2 млн находятся за пределами России.