Петербургский суд арестовал петербуржца за призыв к массовым беспорядкам

В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга сообщили, что Ленинский районный суд постановил арестовать Вячеслава Абрамова за призывы к участию в массовых беспорядках. Его арестовали до 13 ноября, но следствие сможет продлить арест.

По версии следствия, петербуржец находился в закрытом чате социальной сети Telegram, где все время обсуждались методы воздействия на людей, для привлечения их в будущем в массовых беспорядках. По информации суда Абрамов являлся администратором Telegram-сообщества «Что-Делать!».

«Когда количество подписчиков во всех группах составило более 9000 человек, фигуранты стали распространять в сети ролик, побуждая неограниченный круг лиц к беспорядкам в определенную дату», — отметили в ОПС Петербурга.

Таким образом, подсудимому признали виновным по ч. 1.1 ст.212 УК РФ «Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение действий, предусмотренных частью первой настоящей статьи».

Также отметим, что в 2021 году Вячеслав Абрамов уже привлекался к уголовной ответственности. Тогда он получил 3 года и 8 месяцев по ч.4 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», а также п. а ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору».

