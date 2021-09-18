Отопление в домах Петербурга начнется с 20 сентября

В Смольном сообщили, что с 20 сентября в Санкт-Петербурга начнется регулярное протапливание многоквартирных домов.
«На сегодняшний день к отоплению подключены 99% многоквартирных домов», — отметили в администрации Северной столицы.
Так, с понедельника, 20 сентября, отопление многоквартирных домов будет включено во всех управляющих организациях.
Периодическое протапливание домов началось в Петербурге 13 сентября из-за установившейся низкой температуры. Тогда теплоэнергию получили все социальные объекты. Также всем управляющим компаниям и ТСЖ было рекомендовано начать подключение жилых домов.