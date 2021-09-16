На Ставропольской улице установят ретро-фонари

В пресс-службе администрации Центрального района Санкт-Петербурга сообщили, что на Ставропольской улице недалеко от собора установят новые фонари. Они будут стилизованы «под старину».

Так, планируется установить 20 уличных освещений с 40 современными светильниками. Ретро-фонари дополнят архитектурный ансамбль улицы, которая появилась в конце XVIII века. Работы будут проводиться за счет бюджета Северной столицы.

На данный момент одна часть улицы освещается искусственными источниками света, которые смонтированы на устаревших опорах, другая — подвесными фонарями на тросовых растяжках, крепящиеся к фасадам зданий.

Сообщается, что после установления новых фонарей с исторических зданий снимут растяжки.