В Петербурге приостановили выбор подрядчика для новогоднего украшения

Городское управление Федеральной антимонопольной службы (ГУ ФАС) получило две жалобы на условия тендера по выбору подрядчика для новогоднего украшения Санкт-Петербурга.

Согласно данным сайта госзакупок, конкурс останавливался дважды с начала сентября.

Первая жалоба поступила 8 сентября от ИП Леонова С.А. На данный момент она уже отозвана. Вторая претензия поступила 15 сентября от ООО «ТехКонтроль». Однако буквально в этот же день приостановку отменили.

Таким образом, по итогам конкурса лот достался компании «ОМ-Консалтинг». Организация снизила максимальную цену контракта на миллион рублей и выполнит работы за 21,9 млн. В Смольном отметили, что правительство готово выделить на новогодние украшения города более 23 млн рублей.