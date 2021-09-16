Вход на станцию «Невский проспект» ограничат из-за капремонта эскалатора

В Санкт-Петербургском метрополитене на станции «Невский проспект» введут ограничения на вход в вестибюль №2 (выход на набережную канала Грибоедова). Это будет связано с проведением капитального ремонта эскалатора.

На официальном сайте городского метро сообщили, что ограничения на вход будут действовать чуть больше двух месяцев, с 21 сентября по 25 ноября. Вход будет закрыт только по будним дням с 18:30 до 19:30. Режим работы станции может измениться с учетом пассажиропотока.

Кроме того, на официальном сайте подземки Северной столицы попросили жителей Петербурга заранее планировать свой маршрут.