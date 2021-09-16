В 2022 году «ДОМ.РФ» продаст на торгах усадьбу генерала Чернова

Государственная компания «ДОМ.РФ» собирается продать на торгах усадьбу Сосновка, которая находится в Невском районе Санкт-Петербурга. Также она известна, как усадьба генерала Чернова. Торги планируют начаться в 2022 году. Они будут объявлены во втором квартале следующего года. На данный момент ведется подготовка всех необходимых документов по зданию.

Планируется, что в лот войдет 11 сооружений, включая саму усадьбу, являющаяся федеральным памятником. Общая площадь всех объектов составит 23 гектара.

Обязательным условием станут правила дальнейшего использования объекта. В компании также обратили внимание на то, что необходимо сохранить объект культурного наследия, а также развития территории с учетом требований №73-ФЗ.