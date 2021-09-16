Детский омбудсмен Петербурга объяснила ситуацию со связанным мальчиком в больнице

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина прокомментировала ситуацию с привязанным к стулу мальчиком в одной из городских больниц. Омбудсмен заявила, что причиной этой ситуации стал дефицит кадров в медицинском учреждении.

Согласно нормативам, в штате больницы предусмотрено 1,5 ставки на 40 детей. Основным наблюдателем за детьми становится медсестра, хотя у нее есть и другие обязанности.

«В сложившихся условиях гарантировать безопасность маленьких пациентов от получения травм не представляется возможным, это и послужило причиной временной фиксации ребенка к стулу и кроватке», — заявила Митянина.

Уполномоченный по правам ребенка Северной столицы предложила увеличить штат в детских больницах, а также договориться о сотрудничестве с некоммерческими и общественными организациями, которые могли бы помочь с сопровождением детей-сирот.